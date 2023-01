El periodista Benjamín Prado habló en laSexta Xplica de la protesta del sábado en Cibeles y expresó que le "alarma pensar que se puede resumir con las declaraciones del líder de la ultraderecha, que ha dicho que lo que hay que hacer es expulsar al señor Sánchez de La Moncloa". "En una democracia, al rival se le vencen en las urnas, no se le expulsa", defendió.

"Mi respeto siempre a la gente que asiste a una concentración porque una manifestación es siempre una fiesta democrática, pero si pienso en los nombres de algunos de los convocantes y avalistas de la protesta de Colín, pienso en alguien que quería ser secretaria general y no lo fue, en alguien que quería ser ministra y no lo fue en alguien que se le está muriendo el partido entre las manos, en alguien que quería ser el delfín de Aznar, y en alguien que quería ser Felipe González", señaló, a lo que añadió que "a lo mejor tienen algunos rencores contra esa democracia que no les dio aquellas cosas que ellos querían".

En este sentido, Prado declaró que le parece "bien" que la gente "defienda sus ideas", pero que "la Constitución también hay que defenderla en esos artículos en los que se habla del derecho de los ciudadanos a un trabajo digno, a una vivienda digna y de la obligación de los gobernantes a conseguir una sanidad de calidad, y no sé si esos artículos los respetan tanto". "Tampoco sé si respetan tanto la Constitución cuando bloquean el CGPJ o el Tribunal Constitucional", añadió.

Por último, Benjamín Prado dijo que le "llama la atención los gritos de dimisión", ya que, tal y como defendió, "puede haber cosas que no te gustan del Gobierno, pero es cierto que el Gobierno está teniendo muchos éxitos alabados en EEUU o la Unión Europea, como lo relacionado con la inflación, la gestión de los fondos o el ahorro energético". "Para "dimisión, dimisión" no está la cosa", zanjó.