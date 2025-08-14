Los colaboradores de Aruser@s se reparten por el mundo en vacaciones: de Andalucía a Asia

Nuestros colaboradores han hecho las maletas y se han lanzado a explorar el mundo mientras el plató de Aruser@s toma un merecido descanso veraniego. Desde exóticos países asiáticos hasta rincones con sabor más local.

Las vacaciones están para desconectar, y los colaboradores de Aruser@s lo tienen claro. Este verano, algunos han optado por cruzar medio mundo, mientras que otros han apostado por la cercanía y la tranquilidad de destinos más próximos, como Andalucía o Portugal.

Marc Llobetse ha convertido en un auténtico trotamundos este verano, recorriendo lugares tan dispares como China, Filipinas y Dubái, combinando aventura, cultura y lujo en un mismo viaje.

También en Asia, Rocío Cano ha elegido Camboya para disfrutar de su verano, sumergiéndose en la riqueza histórica y en las paradisiacas playas. "¡Qué locura de país, qué continuos contrastes, qué experiencia!", ha comentado la tertuliana en un vídeo que ha compartido resumiendo su increíble viaje.

Más cerca de casa, Alba Gutiérrez ha preferido el sur de España, dejándose llevar por la magia de Andalucía. "El mar de olivos, palacetes que ahora son hoteles, piscinas en las azoteas que te salvan el mediodía a 38 grados, el atardecer, las risas, la historia, el pasado, los recuerdos, el verano", escribe la colaboradora en Instagram, acompañando el 'post' con un resumen de fotos de su viaje. Además, en julio también ha aprovechado unos días para visitar Lisboa y disfrutar de un viaje de amigas por Liverpool.

Nuestro hombre del tiempo, Marc Redondo ha puesto rumbo a Portugal, disfrutando del país vecino con su característico encanto, rica gastronomía y sus paisajes de postal.

Por último, Maria Moya ha compartido sus momentos más destacados de su viaje a Irlanda donde "pese a que la lluvía les ha acompañado todos los días, han tirado de humor".

Unas vacaciones muy diferentes que reflejan la diversidad de personalidades de nuestro equipo y, sobre todo, sus ganas de recargar pilas antes de que arranque la próxima temporada.