Las muertes en las residencias de mayores de Madrid duplicaron las de otras comunidades durante lo más duro de la pandemia de la COVID 19. Según la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha estimado que si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios" se podrían haber salvado 4.000 vidas. Asimismo, señala que el Gobierno regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso dio una respuesta "inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.

Un hecho del que opina Susana Díaz en laSexta Xplica: "Me parece inhumano y cruel, porque una cosa es que una persona no se pueda salvar y otra es dejarla morir y ahí, en las residencias, se dejó morir a nuestros abuelos sin atenderlos, como perros y en las peores condiciones posibles", denuncia la expresidenta de la Junta de Andalucía, que pregunta a una antigua miembro de Ciudadanos por qué "Aguado no se lo dijo a Ayuso": "Se tendría que haber plantado y haber dicho 'por aquí no vamos a pasar'". Pero no lo hizo.

Además, en ese momento, "se dijo al Gobierno de España que iban a medicalizar las residencias", recuerda Susana Díaz. "¡Mentira! Se estaba dejando morir a los abuelos como perros".