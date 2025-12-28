Debate sobre vivienda
Sotillos, a un propietario que alquila sus ocho casas: "Ahora os estáis forrando, pero si las administraciones actuaran..."
El sociólogo asegura que la escalada del precio de la vivienda hace inviable para la mayor parte de la población convertirse en propietario: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo, ni tu capacidad de ahorro, va a ser suficiente".
El problema de la vivienda vuelve a estar sobre la mesa este sábado en laSexta Xplica tras un año en el que, según todas las encuestas, ha vuelto a ser la cuestión que más preocupa a los españoles.
El inversor inmobiliario Antonio Laureiro ha defendido que, pese a la escalada de los precios, el Gobierno no debe intervenir en el mercado inmobiliario, defendiendo que dbe ser cada ciudadano, a través de su ahorro, el que busque la forma de acceder a una vivienda. Así, asegura, ha logrado él adquirir ocho casas en propiedad.
"Yo compro propiedades reventadas, las reparo y las pongo en alquiler", ha asegurado, reivindicando que , con su actividad, fomenta que haya más oferta para quienes demandan una casa en alquiler.
Sin embargo, el sociólogo Alberto Sotillos ha asegurado que nadie se compra ocho viviendas a base de ahorro: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo, ni tu capacidad de ahorro, va a ser suficiente".
Por ello, ha reclamado que la Administración ofrezca más vivienda pública para frenar la subida de los precios y la especulación. "Ahora os estáis forrando, pero si las administraciones pusieran los alquileres a 200, 300 euros, la gente viviría mejor", ha concluido, haciendo referencia la mensaje de Laureiro.
