Sotillos, a un propietario que alquila sus ocho casas: "Ahora os estáis forrando, pero si las administraciones actuaran..."

El problema de la vivienda vuelve a estar sobre la mesa este sábado en laSexta Xplica tras un año en el que, según todas las encuestas, ha vuelto a ser la cuestión que más preocupa a los españoles.

El inversor inmobiliario Antonio Laureiro ha defendido que, pese a la escalada de los precios, el Gobierno no debe intervenir en el mercado inmobiliario, defendiendo que dbe ser cada ciudadano, a través de su ahorro, el que busque la forma de acceder a una vivienda. Así, asegura, ha logrado él adquirir ocho casas en propiedad.

"Yo compro propiedades reventadas, las reparo y las pongo en alquiler", ha asegurado, reivindicando que , con su actividad, fomenta que haya más oferta para quienes demandan una casa en alquiler.

Sin embargo, el sociólogo Alberto Sotillos ha asegurado que nadie se compra ocho viviendas a base de ahorro: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo, ni tu capacidad de ahorro, va a ser suficiente".

Por ello, ha reclamado que la Administración ofrezca más vivienda pública para frenar la subida de los precios y la especulación. "Ahora os estáis forrando, pero si las administraciones pusieran los alquileres a 200, 300 euros, la gente viviría mejor", ha concluido, haciendo referencia la mensaje de Laureiro.

