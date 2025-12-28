Ahora

El de las crisis futuras amenaza

Ábalos, Leire Díez... los espectros de las 'crisis pasadas' que acechan a Sánchez en su particular 'Cuento de Navidad' de Dickens

Los detalles Sería difícil seleccionar solo tres fantasmas para esta adaptación de la historia. En la obra del escritor inglés, cambiaban la vida del protagonista, y en la vida real también dibujan un panorama incierto.

Como si viviera su propia versión del clásico de Dickens, Pedro Sánchez hace este final de año su balance del pasado, presente y futuro.

Y con la legislatura en un momento complicado, recibe la visita del espíritu de las 'crisis pasadas' quien, en un año especialmente convulso, tiene una cara reconocible: Álvaro García Ortiz.

El juicio sin precedentes contra el fiscal general del Estado llegó a su fin con sentencia e inhabilitación, entre la indignación del Gobierno y las críticas de la oposición, que no ha dado tregua tampoco durante las crisis presentes.

Y es que entre el avance del caso Ábalos, la figura de Leire Díez, los casos de presunto acoso que se multiplican y el batacazo en Extremadura, Sánchez no ha tenido enfrente solo al los contrincantes habitiuales del PP, sino también a los que una vez fueron sus socios: Junts.

Ahora, el espíritu de las 'crisis futuras' amenaza con un escenario peligroso en el que Sánchez, que siempre ha tenido claro su objetivo de agotar la legislatura, pueda quedarse sin aliados. Así, el presidente del Gobierno buscará tirar de manual de resistencia para evitar un final trágico.

