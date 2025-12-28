"¿Por qué me tengo que ir de mi isla?": una madre mallorquina denuncia la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en su tierra

¿Por qué es importante?El aumento de los precios de los alquileres y de las hipotecas está colocando a muchas familias en una situación insostenible. Este es el caso de Aroa, una madre de 25 años de Mallorca, que se resiste a abandonar la isla en la que ha nacido, una de las regiones donde los precios se han disparado en 2025.

Aroa Rayo, una madre de 25 años, denuncia en redes sociales cómo los altos precios de los alquileres la obligan a considerar dejar su isla natal, Mallorca, donde ha crecido y formado su familia. Su testimonio viral refleja el impacto de la crisis de vivienda en los jóvenes españoles, quienes a menudo deben mudarse para encontrar opciones más asequibles. Datos de Idealista muestran que los alquileres han subido significativamente en diversas regiones, con Baleares alcanzando 18,60 euros por metro cuadrado. Además, la compra de vivienda sigue siendo inalcanzable para muchos, con precios elevados y un aumento en la demanda de hipotecas. En 2025, el precio del metro cuadrado en Baleares superó incluso al de Madrid, según Fotocasa. La situación se repite en otras comunidades, con subidas notables en Murcia, Valencia y Asturias.

"¿Por qué me tengo que ir de mi isla, donde he nacido, donde han nacido mis hijos y donde está mi familia?", se pregunta en este vídeo que recoge laSexta Noticias de Aroa Rayo (@aroaqmnz), una madre de 25 años que se siente expulsada de su hogar por los altos precios de los alquileres y la falta de oferta asequible y que denuncia su situación a través de las redes sociales.

Su testimonio, que se ha convertido en viral, es una muestra más de cómo está golpeando el problema de la vivienda entre los más jóvenes en nuestro país, quienes a menudo tienen que marcharse de sus ciudades o barrios para encontrar una alternativa más asequible... pero más alejada de su vida diaria y, en el caso de Aroa, de sus raíces. "Me han dicho: 'Vete de la isla, no te queremos aquí si tanto te quejas. Pero, ¿por qué me tengo que ir yo? Soy isleña, me quiero quedar aquí", reivindica.

El incremento en el precio del alquiler en 2025

A pesar de su empeño por permanecer en su tierra, Aroa, como otros miles de jóvenes en España, se encuentra atrapada entre la necesidad de tener una vivienda digna y unos precios que no puede asumir (y que, además, no dejan de subir).

Así lo reflejan los datos. Según Idealista, los alquileres en Palma de Mallorca han subido un 7,3 % en el último año, mientras que regiones como Castilla-La Mancha y Cataluña los incrementos son del 13,8 % y el 13,1 % respectivamente. "Los jóvenes de hoy en día no llegamos a ese alquiler", lamenta.

Por su parte, el alquiler medio por metro cuadrado alcanza los 20,66 euros en Madrid; los 20,25 euros en Cataluña y los 18,60 euros en Baleares, según los últimos datos de noviembre de 2025.

La paradoja de la hipoteca: cada vez más cara, pero cada vez más solicitada

Comprar una vivienda tampoco resulta una alternativa fácil, ni siquiera accesible: el precio del metro cuadrado en Baleares alcanza los 5.206 euros, situándose incluso por encima de Madrid (5.059 euros) y País Vasco (3.252 euros), según datos de Fotocasa.

Pero, aunque pueda parecer contradictorio, 2025 cerrará con medio millón de familias más hipotecadas, la cifra más alta desde la crisis de 2008. Los bancos van camino de conceder la mayor cuantía en préstamos para la compra de vivienda desde hace 17 años, con más de 80.000 millones de euros.

Además, todo parece indicar que en 2026 aumentará el precio de las hipotecas debido a la alta demanda. "Aquellas familias que han ahorrado y que ya no quieren pagar alquileres, están comprando, pero la mayoría son hogares de ingresos medios-alto", explica Santiago Carbó, catedrático de Economía a laSexta Noticias.

Esta situación no solo afecta a Mallorca y a las Islas Baleares. Otras ciudades y comunidades españolas también enfrentan subidas significativas, como es el caso la Región de Murcia (+24,4 %), la Comunitat Valenciana (+23,5 %) y Asturias (+23,4 %), que han experimentado los incrementos más altos en los últimos meses según datos de Fotocasa en octubre.

