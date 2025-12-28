Antonio Maestre, a un joven del PP que equipara a Franco con el comunismo: "No sabes lo que es la dictadura del proletariado, no nombres un concepto que no conoces"

Antonio Maestre interviene en este debate de laSexta Xplica para "pinchar el globo" y asegura que no todos los jóvenes se están derechizando y responde al joven de Nuevas Generaciones que preguntaba "¿por qué Franco nos parece mal?".

El pasado 6 de diciembre, la mesa de debate de laSexta Xplica centró su atención en un fenómeno que ha generado creciente preocupación en España: el aumento del voto juvenil hacia la extrema derecha, según reflejan diversos estudios y encuestas. Este fragmento del programa, que anoche volvió a emitirse en laSexta, volvió a poner sobre la mesa un debate intenso sobre las causas y las consecuencias de este fenómeno.

Jon Echevarría, joven integrante de Nuevas Generaciones del Partido Popular, fue uno de los protagonistas del debate desde el inicio, generando un notable revuelo con su primera intervención. "¿Por qué Franco nos parece mal?", cuestionaba, lanzando un reto directo a los presentes en plató. A continuación, defendió su postura alegando que "el comunismo es una ideología intrínsicamente dictatorial", estableciendo así las bases de un debate que rápidamente se centró en la comparación entre distintas formas de gobierno y su influencia sobre la juventud española.

Echevarría reforzó su argumentación señalando la presencia de representantes del Partido Comunista en el Gobierno: "Esta es una comparación absolutamente relevante porque tenemos una vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y una ministra, Sira Rego, que son del Partido Comunista y ensalzan a Fidel Castro, un dictador cuyo régimen terminó con la vida de 100.000 cubanos inocentes", insistía mientras los demás participantes le replicaban. Para concluir su intervención, enfatizó: "Antes de preguntarnos por qué los jóvenes tienden hacia una dictadura tendríamos que saber por qué nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura", frase que provocó un fuerte debate en plató.

Minutos después, Antonio Maestre, también presente en el debate, respondió tratando de poner en perspectiva el alcance real de esta radicalización entre los jóvenes. Según su análisis, la percepción de un auge masivo de la extrema derecha no se ajusta completamente a la realidad: "Si uno de cada cuatro jóvenes van a votar a Vox, significa que tres no lo van a hacer", razonaba el periodista, subrayando que "eso significa que una inmensa mayoría no lo va a hacer". Tras esta reflexión inicial, se dispuso a desmontar la "falacia lógica", como él mismo la denominó, que sostenía la comparación entre la dictadura franquista y el comunismo realizada por Echevarría.

Maestre profundizó en su argumentación poniendo un ejemplo análogo a lo que Echevarría defendía: "Como tú te denominas liberal en lo económico, podemos decir que defiendes al régimen de Pinochet, porque la Escuela de Chicago aplicó el ladrillo en su economía y, por tanto, todo tu pensamiento económico está invalidado porque hay dictadores como Pinochet que impusieron el régimen liberal", señaló, mostrando cómo los análisis simplistas pueden distorsionar la realidad. A continuación, aclaró conceptos fundamentales sobre el comunismo: "El comunismo se tiene que contraponer al capitalismo", y subrayó que "el comunismo no es un sistema político sino económico".

El periodista insistió en la necesidad de rigor y conocimiento antes de emitir juicios sobre ideologías complejas: pedía al miembro de Nuevas Generaciones del PP que hablara "con un mínimo de información y de rigor" y le afeaba tras su insistencia en un término del comunismo: "No sabes lo que es la dictadura del proletariado". "Luego quedamos un rato y te doy unas lecciones de marxismo económico", decía con ironía.

