Reproches, plantones y un menosprecio flagrante a Ucrania: así han sido las anteriores reuniones entre Trump y Zelenski

El contexto Este domingo, el presidente ucraniano visita a su homólogo estadounidense en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, para intentar sellar un acuerdo que permita avanzar hacia la paz tras casi cuatro años de guerra con Rusia.

Una montaña rusa llena de emociones. Así ha sido la relación entre Volodímir Zelenski y Donald Trump desde que el republicano regresó a la Casa Blanca el pasado de enero. Una historia que, por ahora, lleva cuatro capítulos a la espera de que este domingo se vean las caras por quinta vez.

El primer encuentro entre ambos mandatarios fue en febrero, apenas un mes después de la toma de posesión del magnate. Nada mas salir del coche, los problemas empezaron para un Zelenski que no tardó en darse cuenta de que no iba a conseguir el apoyo militar que iba buscando para debilitar las fábricas armamentísticas rusas. Lo supo desde que Trump se mofó de su vestimenta militar alegando que era inapropiada para acudir a la Casa Blanca. "Cuando termine la guerra me pondré el traje", respondió Zelenski, dejando claro que la situación de su país no estaba para bromas.

Unos minutos más tarde, en el Despacho Oval y ante unas cámaras que estaban captando la escena en directo para todo el planeta, Trump y su presidente, JC Vance, le hicieron una encerrona sin precedentes al presidente ucraniano, al que, directamente, mandaron callar cuando hablaba del drama vivido por la sociedad ucraniana. "Ya has hablado suficiente", le espetó Trump.

Dos meses más tarde, en abril, volvieron a verse las caras para tratar de limar asperezas. Lo hicieron en el Vaticano, durante el funeral del papa Francisco. La reunión en la Basílica de San Pedro no fue especialmente fructífera, pero esos escasos 15 minutos sirvieron para empezar a recomponer una relación que estaba herida de muerte.

En agosto se produjo el tercer encuentro. De nuevo, tuvo lugar en la Casa Blanca, y de nuevo, Zelenski fue humillado. Trump había recibido a Putin tres días antes en Alaska con una alfombra roja y honores militares. Un trato y una complicidad que no se repitió en el encuentro con el presidente ucraniano. Sin embargo, los líderes europeos le acompañaron y dejaron claro que, con o sin EEUU, iban a seguir apoyando a Ucrania.

Aunque no hubo ningún gran acuerdo, las relaciones mejoraron, y Trump incluso se permitió el lujo de elogiar la vestimenta de Zelenski, que en aquella ocasión acudió vestido de negro en lugar del verde que siempre había lucido.

El cuarto y, hasta hoy, último episodio de esta serie se produjo el pasado mes de octubre. Por tercera vez, Zelenski visitó la Casa Blanca, y como en la primera ocasión, nada salió bien. No logró los misiles Tomahawk que quería para atacar bases militares en territorio ruso, y para colmo, el secretario de guerra de Trump no tuvo reparos en lucir una corbata con los colores de la bandera rusa.

Ahora, a tan solo tres días para que termine este 2025, Trump y Zelenski vuelven a verse las caras con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra. Sobre la mesa estará un plan de paz de 20 puntos que, según el presidente ucraniano, está "avanzado al 90%". Quizá a la quinta, y huyendo de la Casa Blanca, vaya la vencida para Zelenski.

