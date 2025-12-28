Un inversor inmobiliario asegura que se ha comprado ocho casas ahorrando: "Compro propiedades reventadas, las reparo y las pongo en alquiler"

El sociólogo Alberto Sotillos ha refutado el discurso del inversor Antonio Laureiro: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo, ni tu capacidad de ahorro, va a ser suficiente".

La problemática del acceso a la vivienda ha vuelto a ser tema de debate en laSexta Xplica. El inversor inmobiliario Antonio Laureiro se ha mostrado contrario a regular el sector y ha defendido que cualquiera tiene la libertad de comprar viviendas y hacer negocio con ellas.

"Yo compro propiedades reventadas, las reparo y las pongo en alquiler", ha asegurado, defendiendo que, con su labor, facilita que haya más oferta para quienes demandan una casa en alquiler.

Sin embargo, el sociólogo Alberto Sotillos ha refutado el discurso de Laureiro: "En el último año, el precio de la vivienda ha subido un 12%, y por mucho que ahorres, ni tu sueldo ni tu capacidad de ahorro van a ser suficiente".

"Lo más normal es que ahorrando no lo consigas, tienes que invertir y arriesgarte, que es legítimo, pero mucha gente no puede o no está dispuesta a hacerlo", ha concluido.

