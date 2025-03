"Son del libro gordo de Petete": Gonzalo Bernardos, al escuchar los datos de un empresario sobre impuestos

El economista ha intervenido ante las palabras de David Ariza para afirmar que los datos que ha aportado no son ciertos. "No son correctos", ha expresado incluso Yélamo.

Gonzalo Bernardos ha sido muy claro después de escuchar los datos salariales y de impuestos aportados por el empresario David Ariza en su participación en laSexta Xplica. El economista, una vez ha escuchado lo expresado por el hostelero, ha afirmado que esos datos los ha sacado "del libro gordo de Petete".

"Las rentas medias han dicho que son 14.500 euros netos. Son 23.000 euros brutos, y son 31.000 de gastos para el empresario", ha dicho Ariza.

En ese momento, Bernardos ha reaccionado mostrando su desconcierto: "Nos los hemos inventado, para variar".

Incluso José Yélamo ha intervenido para corregir a Ariza: "No demos datos que no son. No nos inventemos aquí y mareemos a la gente. Esos datos no son correctos".