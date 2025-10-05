"En Benalmádena, Torremolinos o Fuengirola solo hay pisos vacacionales": la denuncia de una afectada por el problema de la vivienda

Sonia, quien se ha visto obligada a vivir con sus padres junto a sus tres hijos, denunció que es imposible encontrar un alquiler en Benalmádena, el municipio donde vive, por un precio asequible.

Sonia Mel, afectada por el problema de la vivienda en Málaga, denunció en laSexta Xplica que en Benalmádena, el municipio malagueño donde ha vivido siempre, "solo hay viviendas vacacionales". "Si tú quieres un piso para todo el año, hay pisos de dos o tres habitaciones por 1.500 euros", criticó, al tiempo que señaló que se repite la misma situación en Torremolinos y Fuengirola.

"A mí me han llegado a criticar porque quiero piso en Benalmádena porque está en la Costa del Sol, pero es que yo soy de allí desde siempre", manifestó la mujer, quien contó que, en su caso, ha tenido que irse a vivir a casa de sus padres con sus tres hijos, y su marido a la de su madre con el perro porque, expreso, no han tenido " cojones de encontrar un piso de alquiler".

