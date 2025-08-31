Ahora

La solución de Afra Blanco para el mercado de la vivienda: "Friamos a impuestos a los que están comprando para invertir"

La sindicalista ha ofrecido como posible medida para aliviar el mercado inmobiliario que los impuestos para adquirir una primera vivienda bajen al cero, pero que sí se aumenten para aquellos que compren varias.

Con un mercado inmobiliario colapsado, Afra Blanco ha asegurado en laSexta Xplica que "estamos generando una España que se tiene que pluriemplear para poder garantizar un derecho a techo, por lo tanto un ciudadano de pleno derecho".

Por ello, la sindicalista ha señalado una posible medida para tratar de solucionar el acceso a una casa: "Si nos creemos que no hay vivienda suficiente, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y para especular".

"Yo sé que esta (solución) es una de las mías y que resulta incómoda y es polémica, pero si no hay viviendas para los trabajadores, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés (Madrid) si no es para especular", ha añadido.

Así, Afra Blanco ha insistido en facilitar la compra para la primera vivienda, pero que se endurezca la fiscalidad a partir de entonces: "Yo digo que en la primera vivienda el ITP baje al cero, para todas las edades, pero los que se dedican a especular friámosles a impuestos".

