El solidario gesto de María acogiendo en su casa a una familia desahuciada y a sus mascotas: "Estoy encantada; mi casa es su casa"

Gladis interviene en laSexta Xplica para explicar que ha sido desahuciada a sus 55 años y con un menor a su cargo. Aprovecha la ocasión también para agradecer a la activista María González por haberla acogido en su casa.

El pasado 29 de abril Gladis fue desahuciada. "Pensé que la Comisión Judicial podía pararlo, pero realmente no fue así y ahora mismo estoy en la calle", cuenta entre lágrimas en laSexta Xplica. Tiene 55 años y problemas de salud y llevaba 16 años viviendo en el mismo piso.

La mujer aprovecha la ocasión para agradecer a María González por haberla acogida a ella y a su familia y sus mascotas en su casa. Gladis pidió ayuda a un trabajador social que también la acompaña en esta lucha y le ofreció un hospedaje que duró hasta el 6 de julio.

"Yo estoy encantada, mi casa es su casa", afirma María, quien a continuación se dirige a los rentistas y propietarios de viviendas en alquiler que están en el plató defendiendo que la subida de los precios no es culpa de los caseros. "Me da pena porque yo creo que a ustedes les falta bajar a la calle y ver lo que está pasando con las familias en este país".

El desahucio de Gladis coincidió temporalmente con la caída de las prórrogas de los alquileres. "Al día siguiente, en este país echaron a muchísima gente a la calle", denuncia.

Durante más de un año, la mujer estuvo soportando a las empresas de desokupación y no le permitieron sacar sus pertenencias de la casa en la que vivía de alquiler. "La empresa de desokupación le robó todo lo que tenía de valor, le rompieron las fotos de su nieta y se quedó en la calle con un hijo que es menor", explica María.

"Yo cada vez que vengo aquí tengo que escucharles a ustedes decirme que los meta en mi casa. Pues claro que los meto. Y ojalá todos lo hiciéramos", dice emocionada.

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