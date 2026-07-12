Cae en un 40% los donantes de esperma mientras la demanda de semen se dispara un 50%: "Para donar, hay que tener una calidad seminal excepcional"

Los detalles Algunas clínicas reciben la mitad de aspirantes que hace un años y los expertos achacan la falta de donantes a la peor calidad del semen y al miedo a perder el anonimato.

En los últimos cinco años, la cantidad de donantes de semen ha disminuido un 40%, mientras que la demanda ha aumentado un 50%. Alberto Pacheco, director del banco de semen 'IVI Madrid', indica que la calidad seminal excepcional es cada vez más infrecuente, lo que genera un desequilibrio entre oferta y demanda. Además, los donantes deben estar psicológica y psicosocialmente sanos, según Raluca Lupu del Instituto Bernabéu. El temor a perder el anonimato también influye, ya que muchos donantes se muestran reacios si su identidad pudiera hacerse pública. Eva García del Instituto Bernabéu señala que entre el 80% y 85% de los donantes no participarían si su anonimato no estuviera garantizado.

En los últimos cinco años, el número de donantes de semen ha bajado un 40%, mientras que la demanda de esperma, en cambio, se ha disparado un 50%. En este sentido, Alberto Pacheco, director del banco de semen 'IVI Madrid', señala que "para ser admitido como donante, hay que tener una calidad seminal excepcional", a lo que añade que "tiene que ser de unos valores muy altos, que cada vez es más infrecuente encontrarlos". El esperma de mayor calidad, el que ha superado todos los controles, se almacena en tanques de nitrógeno líquido, a casi menos 200 grados.

Además de tener un buen esperma, los donantes "tienen que estar muy sanos psicológicamente y psicosocialmente", tal y como subraya Raluca Lupu, psicóloga clínica del Instituto Bernabéu. Sin embargo, no todos cumplen los requisitos, lo que hace que haya "un desequilibrio cada vez mayor entre oferta y demanda", tal y como apunta Alberto Pacheco, quien reconoce que en las clínicas están "un poco preocupados con respecto al número de donantes" que pueden tener disponibles.

Miedo a perder el anonimato

Los expertos lo achacan a una peor calidad del semen por los "tóxicos, la nutrición, el estrés y otros factores que pueden afectar", así como a un mayor desinterés por el miedo a perder el anonimato. "Nos preguntan si realmente el anonimato durará siempre o si España se planteará que sea como en otros países europeos o EEUU, en los que la identidad del donante es pública", expresa Eva García, responsable del banco de semen del Instituto Bernabéu.

De esta forma, hay temor entre los donantes consultados por este banco de esperma. Eva García, su responsable, indica que "entre el 80% y 85% dijeron que no serían donantes si se supiese su identidad". A algunos todavía les queda la duda de que, en algún momento, se pueda perder el anonimato.

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