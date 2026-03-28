Santiago Martínez-Vares, sobre Sánchez: "Prefiere ser ser la némesis de Trump a que la gente se acuerde de Ábalos o Cerdán"

El CEO de 'Rebellious World' ha dicho en laSexta Xplica que "para enfrentarnos a un conflicto como el de Irán, debemos dejar de pensar en nuestros intereses particulares".

Santiago Martínez-Vares ha estado en laSexta Xplica analizando la situación actual del Gobierno español, y de su líder Pedro Sánchez, tras su posicionamiento en la guerra de Irán, que comenzó hace un mes con los ataques de Estados Unidos e Israel.

"El presidente del Gobierno, sin haber hablado con nadie, decidió comparecer en Moncloa y posicionar a nuestro país con un claim de campaña, 'no a la guerra'. Tan simple como eso. Y falta mucha altura política, porque para enfrentarnos a un conflicto como este debemos dejar de pensar en nuestros intereses particulares", ha explicado el CEO de 'Rebellious World'.

De esta manera, ha expuesto que para el líder socialista es mucho mejor "ser la némesis de Donald Trump que que se acuerden de Ábalos, de Cerdán". "Lo que tenemos claro es que lo que hace, lo hace por tacticismo político. Y la comparecencia del otro día en el Congreso nos viene a traer que es exactamente así", añade.

"Hemos visto a una señora, ministra de Igualdad, diciendo que Pedro Sánchez es el superhéroe de la guerra. Les es mucho más cómodo estar hablando de esto que de su política doméstica", ha explicado Martínez-Vares.

Asimismo, ha recordado que "mientras nos hablaban de escudo social y de esas cosas, estaban robando a manos llenas": "Ahora esos señores están en la cárcel".

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