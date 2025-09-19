Ruth Ferrero, ante la situación en Gaza: "Estamos asistiendo a una limpieza étnica y a la destrucción total de la Franja"

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid ha indicado que la solución de los dos Estados es algo cada vez más "inviable" que suceda porque Israel no quiere que ocurra "jamás".

Ruth Ferrero ha reaccionado a los últimos ataques de Israel contra la Franja de Gaza, señalando que parece que esta es "la democracia de Oriente Medio que defienden muchos" y que, supuestamente, es "la gran defensa a favor de Occidente", como ha recordado que dicen algunos líderes en nuestro país.

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid ha dejado claro que, en realidad, a lo que estamos asistiendo es a "una limpieza étnica" y a la destrucción total de Gaza para hacerlo un espacio inhabitable, forzando a la población a que abandone el territorio.

Un objetivo que ha destacado que hasta los propios perpetradores de esta tragedia han reconocido. "Quieren convertirlo en otra cosa donde no vivan ciudadanos palestinos", ha lamentado.

Además, ha confesado que cree que la propuesta que se va a debatir en la ONU sobre palestina, donde se hablará de la apuesta por los dos Estados, es cada vez más "inviable" porque Israel quiere que eso no suceda "jamás".