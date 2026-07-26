Al menos un muerto y 16 heridos en un atropello múltiple en Berlín durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI

Los detalles El conductor se dio a la fuga. Ahora, La Policía busca al responsable del atropello que ha dejado varias personas heridas de gravedad. La celebración ha quedado suspendida tras lo ocurrido.

Durante la celebración del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, un atropello múltiple dejó un saldo trágico de un muerto y 16 heridos. El incidente ocurrió cuando un vehículo irrumpió en el evento, dejando a su paso varias personas gravemente heridas. El conductor se dio a la fuga, y la Policía busca al responsable. Tras el suceso, el evento fue suspendido y se desplegó un amplio dispositivo policial para investigar. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el ataque y destacó la necesidad de analizar cómo el vehículo accedió al área. La ciudad reafirma su compromiso con la libertad y diversidad.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

"Por el momento, hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimarla", explicó Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín, a lo que añadió: "Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme".

Además, otro portavoz de la Policía de Berlín explicó que sobre las 22:00 (20:00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas, algo tras lo que las autoridades buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello.

Tras el suceso, se desplegó un amplio dispositivo policial en la zona donde miles de personas se encontraban celebrando el Día del Orgullo LGBTI, una celebración que fue suspendida tras lo ocurrido.

El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, un gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización. Después del atropello, la Policía vació el parque para poder realizar sus labores de investigación, convirtiéndolo en una gran escena del crimen.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", lamentó Wegner, quien ha manifestado que "Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así".

Para el Día del Orgullo LGBTI, la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías. Tras el atropello, se movilizaron cientos de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada.

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