Marlaska asegura que la situación por los incendios "está controlada" pero no visualiza "a muy corto plazo la resolución de la emergencia"

El ministro ha reconocido que la situación "es compleja", pero ha querido destacar que tienen "todos los medios" a su disposición para hacer frente a las llamas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado en laSexta Xplica sobre los incendios que azotan Madrid y Ávila y ha señalado que aunque "la situación es complicada" por las condiciones climatológicas, "también es una situación que está controlada". "Y esto también debe quedar claro. Es una situación compleja, difícil, pero una situación controlada con todos los medios a nuestra a nuestra disposición para hacer frente a las llamas", ha subrayado.

En este sentido, el ministro ha indicado que "los fuegos se han unido de forma intermitente", pero ha destacado que "toda la planificación es unitaria, independientemente de los focos". "Ha habido alguna unión intermitente de ambos fuegos al norte de San Martín de Valdeiglesias, pero con un trabajo muy serio de todos los servidores públicos se ha podido evitar y se ha conseguido esa distancia entre los mismos, por lo que la convergencia entre ambos fuegos no ha sido tan explosiva como podía haber sido", ha apuntado Marlaska.

"Nosotros, desde el minuto uno, estamos gestionando, trabajando y con una coordinación que han reconocido también el propio presidente de Castilla y León y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Asimismo, Page ha estado absolutamente cooperador, colaborador y entendiendo que se asumiera la competencia de los términos que te he señalado", ha expresado el líder del Ministerio del Interior.

Así, el ministro ha insistido en que la situación "es difícil" y ha reconocido que "evidentemente" no puede "visibilizar un muy corto plazo la resolución de la emergencia". "Pero lo que tiene que tener claro toda la sociedad, y principalmente las personas afectadas, es que el trabajo es permanente y se realizan las planificaciones en base a las modificaciones meteorológicas con la suficiente antelación", ha destacado, al tiempo que ha afirmado que los desalojos son "en parámetros de seguridad, para que no haya ninguna posibilidad de que concluyan en cualquier riesgo para la integridad o seguridad". "Solo necesitamos un poco de suerte con las condiciones meteorológicas, porque con el trabajo ya tenemos profesionales de primer nivel", ha concluido.

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