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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Entrevista en Al Rojo Vivo

Laura, tía de Ferran Torres, confiesa cómo vivió el histórico gol de su sobrino: "Me emociono, le dije a mi marido que iba a marcar"

La tía de Ferran Torres ha indicado que ella, antes de acostarse, le dijo a su marido que su sobrino sería el autor del gol. Al despertarse por la mañana, descubrió que había acertado. "Se lo merecía", ha destacado.

Amelia, tía de Ferran Torres, confiesa cómo vivió el histórico gol de su sobrino: "Me emociono, le dije a mi marido que iba a marcar"

Laura Donderis ha confesado que ella tuvo que irse a dormir y no pudo ver el partido. Sin embargo, antes de irse a la cama le dijo a su marido que creía que su sobrino, Ferran Torres, sería el autor del gol.

Al despertarse a las 04:30 horas descubrió que había tenido razón. "Estoy muy emocionada", ha reconocido.

Además, ha explicado que en Foios (Valencia), pueblo del jugador, se han volcado con él. "La gente entraba a comprar pan y nos preguntaban si estábamos contentos. Está todo el pueblo trastornado", ha indicado.

La tía del autor del gol que ha dado la victoria a España en el Mundial de 2026 ha destacado que Ferran Torres "se lo merecía", admitiendo que se sigue emocionando cada vez que lo piensa.

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