Ayuso anuncia un plan de recuperación "inédito" en la Comunidad de Madrid: "Antes de que se apague el fuego, nuestra obligación es pensar en eso"

Los detalles En una comparecencia ante los medios, la presidenta madrileña ha expresado que todos están "arrimando el hombro y mirando hacia delante para ver cómo salir de esta situación juntos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un plan de recuperación "inédito" ante los incendios que afectan la región. Ayuso ha destacado que el Gobierno ya trabaja en una recuperación rápida, enfatizando la importancia de no esperar para actuar. La presidenta ha elogiado la labor de los voluntarios y ha comenzado la evaluación de las pérdidas para ayudar a las familias afectadas. Ha agradecido a quienes prestan su ayuda, subrayando el esfuerzo de bomberos y la UME, que han desplegado un gran operativo para controlar el fuego. laSexta es tu medio de referencia para seguir la actualidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo un plan de recuperación "inédito" ante los incendios que están asolando la Comunidad. "En el Gobierno ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible. Antes de que se apague el fuego, nuestra obligación es pensar en ese escenario, en la recuperación", ha manifestado en rueda de prensa tras acompañar a los reyes Felipe VI y Letizia al punto de acogida ubicado en Villamanta para asistir a vecinos evacuados.

Así, la política del PP ha señalado que no van "a esperar" y que "Madrid nunca para, y su gente tampoco". "Por eso, estamos todos aquí arrimando el hombro y mirando hacia delante para ver cómo salir de esta situación juntos", ha expresado Ayuso, quien ha destacado la labor de los voluntarios "que atacan sin descanso al mayor incendio de la historia" de la Comunidad de Madrid.

En la misma línea, la presienta madrileña ha indicado que están "iniciando la evaluación de las pérdidas que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato y que puedan rehacer sus vidas". "Frente a una catástrofe inédita, en la Comunidad de Madrid hemos recuperado las fuerzas y hemos iniciado una recuperación que va a ser inédita", ha asegurado.

De esta forma, Ayuso ha subrayado que quieren "evaluar ya mismo los daños y actuar de manera rápida". "Yo entiendo que la paciencia de la gente se irá agotando, pero los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo todo lo posible. Si ellos están fuertes, todos los demás vamos con ellos", ha declarado la líder del Partido Popular en Madrid, quien ha insistido en que "este es el comienzo de una recuperación que va a ser inédita" con "varios planes" para llevarla a cabo.

En este punto, ha agregado que los municipios de Villamanta y Aldea del Fresno tienen "mucha experiencia en estas dificultades" y ha recordado que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid también tuvo que afrontar la DANA que arrasó diez pueblos, Filomena, la pandemia y "en tiempo récord" reconstruyó "puentes, carreteras, viviendas, polideportivos y también zonas quemadas".

"Muchas gracias a quienes están prestando su ayuda", ha manifestado Isabel Díaz Ayuso, un momento en el que no ha podido contener las lágrimas, tras lo que ha recibido aplausos y se han escuchado gritos de "¡Presidenta!".

Finalmente, la presidenta madrileña ha destacado "el gran trabajo de los bomberos y de la UME, que ha evitado que el avance siga dentro de la Comunidad de Madrid". "Tenemos a cerca de 300 bomberos y agentes forestales de Madrid que trabajan sin descanso, 150 vehículos, 10 helicópteros y se están incorporando nuevos recursos", ha indicado, al tiempo que ha apuntado que "ha habido 13 traslados a hospitales".

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