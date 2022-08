Cuando se cumplen dos años de la salida del rey emérito a Abu Dabi, laSexta Noche analiza la situación en la que se encuentra el monarca y la Familia Real española.

"En Zarzuela, al margen del espectáculo de Sanxenxo, existe mucha preocupación por los amigos que el rey Juan Carlos tiene en Abu Dabi, entre ellos El Assir, que es un traficante de armas buscado por la Policía española y por la Interpol, casado con una española y divorciado", apunta Rosa Villacastín.

Además, la periodista asegura que "también hay mucha preocupación por todo lo que pueda pasar en el juicio, si va a haberlo, con el tema de Corinna".

En este sentido, Rosa Villacastín rechaza, por ahora, una vuelta el emérito a España: "Es difícil que venga si las cosas no cambian y, sobre todo, que vuelva dando el espectáculo que dio, que no sé si lo montó él, o su amigo Campos".

Sobre su salida de España a Abu Dabi, la periodista afirma que "el rey emérito piensa que es el Gobierno".

Por su parte, Elisa Beni sostiene que la salida del monarca fue "una mala solución": "Es una chapuza tremenda que no tiene ningún encaje democrático. ¿Tiene este señor algo que decir ante la Justicia española? ¿Si no, por qué no puede venir a su país? No lo entiendo [...] no sé qué está pasando, no sé si es un castigo filial-paterno, o cómo está la cosa".

Al respecto, Gabi Sanz añade que "el Gobierno y la Casa Real se pusieron nerviosos sin pensar por que desapareciera momentáneamente no iba a desaparecer la rabia".

El periodista también subraya que "la regata más importante la ganó Felipe VI en el despacho cuando le dijo al rey emérito que no volvía, de momento, después de lo de Sanxenxo".

Por otro lado, Rosa Villacastín desvela cómo Letizia quiere que sus hijas "se distingan de lo que eran las infantas Cristina y Elena". Puedes ver parte de su intervención en laSexta Noche en el vídeo que se incluye a continuación.