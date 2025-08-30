Román García, guarda forestal de Castilla y León: "La Junta nos ha tenido ninguneados e insultados"

"La gente se está dejando la vida y la piel por unos sueldos irrisorios. Esto se hace por vocación, y es de lo que se aprovecha la Junta", ha afirmado García en laSexta Xplica.

Román García, guarda forestal de Castilla y León, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la precariedad que viven en su profesión. Para hablar de esos 1.300 euros que reciben por jugarse la vida con los incendios. "Se nos ha ninguneado e insultado por parte de la Junta", afirma.

"No se reconoce nuestra labor ni nuestro esfuerzo en defensa de la ciudadanía. No nos olvidemos. La prioridad es la integridad física de los ciudadanos, y luego los bienes", explica.

Y habla de las protestas de estos días: Son el resultado del hastío y del hartazgo de muchos años. Lo de 2025 ha sido la espoleta que ha hecho explotar toda la indignación contenida. No se nos reconoce, tras lo de 2022 el colectivo estaba al límite y se hicieron promesas por parte de la Junta y del consejero Quiñones, como que los fijos discontinuos perderían ese apellido y que se mejoraría el operativo".

"Todo quedó en agua de borrajas. Me tragué toda la intervención de Mañueco y dijo que el 70% del operativo era público. No es así. Es privado. Y en el operativo público no se ha cumplido ninguna promesa", insiste.

García habla de todo lo que se firmó en el convenio colectivo de 2023: "La reclasificación profesional debió entrar en vigor este año y no. Se iba a constituir una mesa para revertir las privatizaciones, y no se ha creado. ¿De qué sirven las promesas si no se llevan a cabo?"

"El remate ya es ver a nuestros compañeros muertos, fallecidos y calcinados. La gente se deja la piel y la vida por unos salarios irrisorios. Claro que debe recibir un salario, pero esto se hace por vocación y es de eso de lo que se aprovecha la Junta", sentencia.