Román García, bombero forestal: "Lo más efectivo y garantista es ir puerta por puerta, porque te aseguras de que van a recibir el mensaje"

El bombero forestal Román García defiende la gestión del incendio de Los Gallardos (Almería), destaca la coordinación entre administraciones y explica el funcionamiento del ES-Alert y por qué es mejor, en su opinión, ir "puerta por puerta".

El bombero forestal Román García asegura en laSexta Xplica que, "hasta ahora" y desde un "punto de vista técnico", la gestión del incendio de Los Gallardos (Almería) ha sido "impecable", tanto por parte de la administración autonómica como por parte de los medios estatales, gobernados, destaca, por partidos políticos contrarios.

El bombero aplaude la coordinación por parte de ambos y habla del ES-Alert: "Es masivo, no discrimina, no puedes decir 'a esta casa sí y a esta no'". Es por ello que considera que los más efectivo para los ciudadanos es "ir puerta por puerta", porque así "te aseguras de que van a recibir el mensaje". Además, así se transmite "una instrucción", que, recalca, "no es una recomendación".

"Una instrucción es una orden. Si hay una instrucción de confinarse, que se confinen. Y si hay una instrucción de evacuar, que evacúen", explica.

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