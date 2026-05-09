Rita Maestre: "¿Cuál era la propuesta de la derecha y la ultraderecha, que los españoles murieran en el mar?"

Durante su intervención, la portavoz de Más Madrid ha respaldado las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, y asegura que España está llevando a cabo "un despliegue inédito y sin precedentes", "un dispositivo tremendamente complejo".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha defendido este sábado en el programa laSexta Xplica la gestión del Gobierno de España ante la crisis humanitaria y sanitaria derivada del rescate y repatriación de ciudadanos españoles en alta mar tras el brote del hantavirus.

Durante su intervención, Maestre ha respaldado las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, y asegura que España está llevando a cabo "un despliegue inédito y sin precedentes", "un dispositivo tremendamente complejo".

"Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos de ser un país con la capacidad técnica, humana, material, científica de gestionar una crisis de estas características", ha expuesto.

La dirigente de Más Madrid subrayó que la actuación del Ejecutivo responde tanto a obligaciones internacionales como a una convicción política basada en la cooperación multilateral. "Creemos que las soluciones por encima de los países son necesarias en momentos como estos, y lo estamos demostrando", ha afirmado. "Si fuéramos Estados Unidos o Argentina, no se preocupe, no habría llamado la OMS", ha añadido.

Maestre criticó además las posiciones del Partido Popular y de la extrema derecha, cuestionando cuál habría sido su alternativa ante la emergencia: "¿Cuál era la propuesta? ¿Dejar que se mueran en el mar? ¿Dejar que los compatriotas españoles se mueran en el mar? ¿Dejar que se repatrien, por ejemplo, desde Cabo Verde?".

La portavoz también ha defendido que España haya asumido directamente la operación de repatriación, señalando que otros países implicados no contaban con las mismas "capacidades técnicas".

"Yo creo que es un orgullo para España ser capaces de sacar adelante con este nivel de complejidad y de precisión y de rapidez", ha zanjado Maestre.

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