Rita Maestre, a Andrea Levy: "Si aquí gobernaran Feijóo y Abascal, estaríais apoyando a Netanyahu y Trump en las ruedas de prensa"

"Menos mal que no gobierna la derecha y no somos unos vasallos del lunático de Donald Trump, que es lo que estaría pasando si gobernara tu partido", le ha dicho Maestre a Levy.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido que el Gobierno de España es "un gobierno estable que ha gobernado durante los últimos siete años", tras lo que Andrea Levy ha ironizado con que hable de gobierno "estable".

"¿Sabéis lo que no es estable? La relación entre el Partido Popular y Vox que después de meses no habéis sido capaces de poner en marcha un Gobierno en Extremadura. Hay que tener cuajo, Andrea, para hablar de las fricciones del Gobierno. Aquí hay un Gobierno en el que hay, desde luego, discusiones y que fuera es un Gobierno no solo fuerte, sino, además, admirado en toda Europa", ha expresado entonces Maestre.

Así, la concejala ha señalado que "es exactamente lo contrario de lo que estaría pasando si aquí gobernaran Abascal y Feijóo". "Si aquí gobernaran Abascal y Feijóo estaríais apoyando en vuestras ruedas de prensa a Netanyahu y a Donald Trump; estaríais buscando la misma fotito en la mesita como en la guerra de Irak. Menos mal que no gobierna la derecha y no somos unos vasallos del lunático de Donald Trump, que es lo que estaría pasando si gobernara tu partido", le ha dicho a Levy.

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