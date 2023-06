Miguel Ángel Revilla confirma en laSexta Xplica que Alberto Núñez Feijóo -con quien tiene "muy buena relación"- le llamó tras las elecciones que el pasado domingo le arrebataron la Presidencia de Cantabria. "Simplemente me dijo que sentía mucho, bueno, supongo que no lo sentía, estaría encantado, pero era una cortesía", revela.

"Tendría que haberle llamado yo para felicitarle", afirma el presidente cántabro saliente, que explica que sí llamó la misma noche electoral a la presidenta del PP de Cantabria para decirle "enhorabuena" y ponerse a su disposición para hablar.

Pedro Sánchez, en cambio, no le llamó, según apunta Revilla: "Si no llamó a Page, que es de su partido, hasta después", incide. En cuanto a Feijóo, desvela que en esa conversación le dijo "que lo sentía y que la intención que tenían ellos era en lo posible de gobernar en solitario". "Yo le adelanté: 'No sé qué opinión tendrá el partido pero es la opinión también que tengo yo'", concluye.