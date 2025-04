Revilla, muy claro con Trump: "Además de ignorante es tonto, se rodea de gente más estúpida que él"

Miguel Ángel Revilla ha cargado duramente contra Donald Trump en laSexta Xplica. El expresidente de Cantabria no se ha andado con titubeos y ha calificado de "tonto" al presidente estadounidense debido a las decisiones que está tomando y al equipo que ha escogido para formar su Gobierno.

Primero, Revilla ha señalado el peligro que puede tener el republicano: "Haciendo la extracción de que es presidente de Estados Unidos, hay que tenerle respeto y hasta miedo. Porque esto lo dice un hombre en un bar o en un club de la comedia y nos hace reír. Pero es que este es un tío peligroso que tiene 6.000 ojivas nucleares, la sexta flota americana y poderío económico".

El expresidente cántabro ha desvelado que le han asegurado que Donald Trump es un "ignorante": "Según me cuentan, es un ignorante absoluto. Ha viajado muy poco y he escuchado a alguien, que es biógrafo de él, que no ha leído un libro en su vida, ni siquiera los que ha escrito él que se los habrá escrito alguien. El problema del ignorante es que puede ser inteligente, pero es que en este caso es tonto porque se rodea de gente más estúpida y más ignorante que él".

"Fíjate que ha puesto al frente de todas las soluciones económicas a un tal Navarro (Peter Navarro), que el mérito que tiene es que estaba en la cárcel porque no había acudido al llamamiento del Tribunal Superior de EEUU para enchironarle porque había incitado al asalto al Capitolio. Lo ha liberado y ha dicho 'ven conmigo, que me vas a dar las recetas para actuar'. Hay cinco premios Nobel de Economía vivos, todos le están poniendo verde. Está hundido a Estados Unidos y al mundo", ha concluido Revilla.