Revilla explica en qué punto está la demanda del rey emérito: "No me importa ir a la cárcel por defender una cosa en la que creo"

Miguel Ángel Revilla ha explicado en laSexta Xplica en qué punto está la demanda del rey emérito. Tras el acto de conciliación, el expresidente de Cantabria ha dicho que ahora está a la espera de que le llegue la demanda a su buzón. "Yo todas las mañanas bajo al buzón y miro si hay algo. Siempre que te llega un papel de Justicia, al igual que cuando te llega de Tráfico y de Hacienda. Han pasado más de 20 días y estoy esperando", ha indicado.

Así, Revilla ha expresado que no sabe "lo que va a pasar con esta historia", pero ha asegurado que él duerme "muy tranquilo" y que tiene "la conciencia muy tranquila". "Espero no tener que pagar, pero si tengo que pagar, no me importaría. Yo por defender una cosa en la que creo de verdad no me importa ir a la cárcel; tengo la conciencia tranquila de que no he mentido", ha manifestado el exlíder del PRC.

En este sentido, el político cántabro ha defendido que "esta batalla, en lo personal", la tiene "ganada". "Si un día vas conmigo por la calle, alucinarías. El 95% de la gente yo creo que está conmigo, porque saben que he ido de buena fe y que yo nunca me he callado nada de nadie. Me siento con un respaldo de la gente extraordinario. La gente me pregunta que cuánto tienen que poner, y me dicen que yo soy su voz", le ha dicho Revilla a José Yélamo, tras lo que ha asegurado que él "no podría dormir tranquilo" si se callara "una injusticia".