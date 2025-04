Revilla desvela una historia jamás contada con Juan Carlos I: "Dije que no, hasta que no vuelva a España y pida perdón"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la demanda que contra él ha interpuesto Juan Carlos I. En sus palabras, narra una situación que hasta ahora era desconocida sobre un día en que dijo 'no' a hablar con el emérito.

"Una persona que estaba conmigo le tenía al teléfono. Le dije que no, que hasta que no vuelva a España y pida perdón de verdad. Y devuelva todo lo que presuntamente tiene fuera y que lo entregue a alguna ONG", afirma.

Y prosigue: "No sé si lo escuchó o no, pero me negué a cogerle el teléfono. Creo que no era una farolada... qué hará, ¿cuatro años de esto?"

"Me dijo, una persona quiere hablar contigo. Dije que no. Hasta que no volviera y pida perdón de verdad, no como con lo del elefante", expresa Revilla.

