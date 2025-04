La respuesta de una votante de Trump a Gurpegui: "Esto no lo pongáis nunca en duda, en EEUU no se juega con esas cosas"

Lucrecia Aldao, votante de Trump, ha asegurado a Gurpegui que no puede "jugar" con decir que Donald Trump no está funcionando en su mandato con el Congreso de EEUU.

Donald Trump no lleva ni tres meses en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, pero estos pocos días han sido suficientes para generar multitud de reacciones. Una de ellas ha sido la de José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, que ha aseverado que el republicano está funcionando más en su red social que con el Congreso esadounidense.

Una afirmación que no ha gustado a Lucrecia Aldao, votante de Trump, que le ha replicado en laSexta Xplica: "Yo quiero contestar a Gurpegui, que ha dicho algo de mi país que no me ha gustado nada. Tú has dicho que Trump está funcionado con Truth Social (su red social) y no con el Congreso. Que quede bien claro. Si Trump tiene que ir al Congreso y no va, el Congreso irá a él. Lo mismo pasa con la justicia. Por lo tanto, esto no lo pongáis nunca en duda. En Estados Unidos no se juega con estas cosas".

No obstante, Gurpegui se ha mantenido firme en su postura: "Yo no lo pongo en duda. Quien lo pone en duda es él con el comentario que dijo que es mejor como negociador que el Congreso, cuando habla que se quiere presentar a un tercer mandato cuando la enmienda se lo prohíbe o cuando dice que los nacidos de migrantes no regularizados no pueden tener la nacionalidad estadounidense".