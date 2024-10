¿Ha sufrido represalias Arturo Béjar por denunciar las negligencias de Meta? Es la pregunta que le plantea José Yélamo en laSexta Xplica, después de que el exdirectivo de Facebook haya denunciado en Salvados la inacción de la compañía frente a los daños a menoresque causa, a pesar de ser plenamente consciente de ellos.

"No he sufrido ninguna represalia, lo que sí he visto es el grado de mentiras que están haciendo después de todo lo que ha salido a la luz y esto es triste y trágico porque tendrían que estar arreglando estos problemas en lugar de andar diciendo mentiras", asevera el que fuera jefe de protección al usuario de la empresa de Mark Zuckerberg.

Además, Béjar se reafirma en que el algoritmo favorece que los pedófilos se pongan en contacto con menores y que "menores creen vídeos que atraen a los pederastas". "Es un sistema trágico", lamenta el ingeniero, que insiste: "Esto es una decisión por la parte de Instagram de no prevenir este tipo de contenido, que podrían hacer si se lo propusieran".

De igual modo, reitera su afirmación de que el acoso sexual en Instagram es el mayor de la historia de la humanidad y asevera que Meta no hace nada para pararlo porque "es una compañía que le preocupa más lo que la gente piensa de la compañía".

"El trabajo de entender los daños, de los cuales uno es responsable, es lo que deberían estar haciendo y no están haciendo porque no quieren saber cuando una niña está siendo contactada por un pederasta", sentencia.