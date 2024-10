¿Qué es Instagram para un pedófilo? Es una de las preguntas que Gonzo plantea a Arturo Béjar, exempleado de Meta, durante su entrevista en Salvados, en la que el ingeniero asevera que en esta red social hay "una comunidad gigante de pedófilos" porque allí estos "encuentran el contenido y porque tiene alcance", algo en lo que juegan un papel fundamental los algoritmos de recomendación.

La respuesta del que fuera jefe de protección al usuario de Facebook es tajante: Instagram, asevera, "es un lugar donde puedes encontrar fotos de niñas sexualizadas menores". Un ámbito, denuncia, donde además "el algoritmo de recomendación es muy bueno en ayudarte a encontrar a muchas niñas" y "en el cual les puedes mandar mensajes" y "dejar comentarios".

"Es horrible", lamenta el ingeniero, que confirma a su vez que "Instagram y Meta programan su algoritmo para que lo peor del contenido, que es legal, aunque no debería serlo porque es de menores, encuentre a la gente que esté interesada en eso", lo que facilita que los pedófilos lleguen a contactar con sus potenciales víctimas.

"Y no solo eso: en el proceso, lo distribuye más amplio", alerta Béjar, de tal forma que "no es solamente que los pedófilos lo encuentren, sino que este contenido sexual recibe más alcance, inclusive ayudando a reclutar gente que lo mismo nunca se lo hubiera encontrado".

A su juicio, la plataforma supone "la versión más perversa de la idea de libertad de expresión" y en Meta "no lo van a cambiar". "Hoy puedes abrir Instagram y encontrar estas cosas con un término de búsqueda muy inocente", denuncia asimismo el exdirectivo, que confirma que la empresa no solo no hace nada para evitarlo, sino que además lo facilita y lo promueve. "Sí, absolutamente", sentencia.