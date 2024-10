El ingeniero Arturo Béjar denunció públicamente que Meta, antes conocida como Facebook, había decidido no hacer nada pese a ser consciente de los daños a los menores en sus plataformas. Durante años él fue el responsable de Protección y Cuidado al usuario de la compañía, en la que entró en 2009, cuando no era aún el gigante tecnológico que es hoy.

De hecho, el suyo fue uno de los primeros fichajes de alto nivel de una empresa a la que por entonces no conocía, al punto de que se abrió una cuenta apenas media hora antes de la entrevista. "Era una compañía joven, con buenas intenciones, con muchos ideales", recuerda Béjar, que cuenta en Salvados cómo conoció al hoy multimillonario Mark Zuckerberg cuando le entrevistó para el puesto.

"Me ofreció un refresco, me senté en su jardín y me preguntó: '¿Cómo vas a proteger a la gente que usa Facebook?'", rememora. La respuesta que le abrió las puertas de Facebook, relata, fue que "lo más importante era cómo uno podía aprender las cosas malas que le estaban pasando a la gente", cómo anticiparlas y prevenirlas y, si llegaba el caso, "responder de manera rápida y efectiva". "Esa respuesta a esa pregunta es la razón por la que estoy aquí hoy", sostiene.

Sin embargo, 15 años después de aquel primer encuentro, Béjar sostiene que al fundador de Facebook ya no le preocupa la pregunta que le hizo entonces: "A Mark no le importa", asevera. "La mejor manera en que puedo tratar de ayudar a proteger a los niños que están usando Facebook es hablando contigo hoy y hablando con el Senado ese día", asegura a Gonzo el antiguo directivo de Facebook, que llegó a testificar contra la compañía ante la Cámara Alta de Estados Unidos.

Entonces, ¿en qué se ha convertido Zuckerberg desde que le conoció? La respuesta del jefe del área de protección al usuario es tan tajante como dura: "Zuckerberg empezó como alguien con buenas ideas, ilusiones y una serie de valores que ayudaban a corto plazo pero que han hecho daño a largo plazo. Ahorita es probablemente la persona más responsable por daño a menores y a la sociedad que existe en el mundo", sentencia.