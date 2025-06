Francisco, productor de aceite: "Los precios siguen hundidos, aunque no sé si echar toda la culpa a Trump"

El productor de aceite destacó que "hoy en día es más barato un litro de aceite que un kilo de carne", tras lo que pidió que no les impongan aranceles y que no terminen "pagando el pato" los agricultores, que lo hacen es "exportar alimentación que es sinónimo de salud".

Pide que no les impongan aranceles

Francisco Elvira, productor de aceite y secretario general de COAG Jaén, habló en laSexta Xplica sobre la situación actual de su sector y destacó que "los precios siguen bajando, siguen hundidos", aunque apostilló que no sabe "si echarle toda la culpa a Trump", ya que, según dijo, "nosotros también tenemos nuestros problemas internos en España".

"Sin embargo, a día de hoy Estados Unidos sigue siendo el principal importador de aceite de oliva del mundo. De las 360.000 toneladas que ellos consumen, aproximadamente un tercio sale de España y a día de hoy los productores tenemos comercializado aproximadamente el 70% de nuestra producción, por lo que puede ser que lleguemos al final de la campaña con unas estancias similares a las del año pasado", señaló Elvira.

En este sentido, el secretario general de COAG Jaén subrayó que "hoy en día es más barato un litro de aceite que un kilo de carne", tras lo que declaró: "Tenemos que pedir que no nos impongan los aranceles y que al final no terminemos pagando el pato los agricultores, como pasó en el anterior mandato de Trump". "Es una piedra en el camino que no nos merecemos, porque al final la alimentación que exportamos al resto del mundo es sinónimo de salud", defendió el productor de aceite.