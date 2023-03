Tras el anuncio del Gobierno de una nueva ley de paridad, Tania Sánchez reflexiona en laSexta Xplica sobre cómo "ahora hay muchas mujeres que están en puestos de poder, en las listas, en las candidaturas, en las presidencias" pero "no hace tanto que esas mujeres no habrían podido llegar".

"Cuando hay una parte de la población, que es la mitad de la población, que vive una desigualdad histórica que todavía no está resuelta en ninguna parte del mundo, que es sistémica, no basta con decir 'Ana llegó, Juani llegó'", reivindica. "Hay que entender que o llegamos todas o no vale que llegue una, porque si no, no acabaremos con la desigualdad", insta la diputada de Más Madrid.

"Muchas de las mujeres que hoy son cabezas de lista, que lo serán en las elecciones municipales y autonómicas, no lo habrían sido si no se hubiesen implantado las cuotas en los partidos de forma obligatoria", insiste la política, cuya intervención puedes escuchar en el vídeo.