Afra Blanco, crítica con el PP: "Nunca asumen su responsabilidad y esto tiene responsables"

La sindicalista ha criticado al PP por su gestión de los incendios y por culpar a otros: ha señalado que la falta de recursos, contratos temporales y decisiones políticas erradas tienen consecuencias, y que el partido nunca asume su responsabilidad.

La sindicalista Afra Blanco ha criticado con dureza al PP por su gestión de los incendios y por los discursos que, según ella, buscan desviar la atención de los responsables: "Lo que hace el PP es sembrar dudas sobre nuestros militares, sobre la Guardia Civil, sobre la capacidad de despliegue, en lugar de decirle a la gente que aquí hay responsables".

Blanco también ha denunciado las consecuencias de las carencias y decisiones políticas que afectan directamente la prevención y la respuesta: "No elevar los avisos en pleno fuego tiene consecuencias; contar con pocas autobombas o que estén paradas en las comunidades autónomas tiene consecuencias; contratar al personal solo tres meses al año tiene consecuencias; no garantizar que el personal sea público, también. No adjudicar tres millones de euros para labores de prevención, como ha hecho la Xunta, tiene consecuencias. Tener pocos recursos o retirarlos para luego volver a incorporarlos, también tiene consecuencias", ha explicado.

Por último, Blanco ha subrayado la falta de responsabilidad política: "El PP acusa a los militares de movilizarse tarde o lento, o dice que la Guardia Civil no estaba cuando sí estaba. Lo enfocan todo para culpar a otros. No quieren asumir sus responsabilidades, aunque han tenido propuestas de ley de las que se han burlado o normas que tienen guardadas en un cajón. Nunca asumen su responsabilidad, y esto tiene responsables claros".