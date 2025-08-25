Ana Pontón: "Cada vez que el PP gestiona una crisis, aparece la mentira"

En Al Rojo Vivo, Ana Pontón (BNG) ha acusado al PP de manipular datos sobre los incendios: "En un día se sumaron 10.000 hectáreas porque no se informaba bien. Sabemos que se ocultaron fuegos activos y eso es una irresponsabilidad".

En Al Rojo Vivo, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha criticado la gestión de la Xunta ante la ola de incendios. "Lo que se ve claramente es cómo la incompetencia de este gobierno nos ha llevado a una situación límite", ha señalado. Y fue más allá al afirmar: "En esta crisis, el Gobierno de Rueda ha hecho la peor gestión que recordamos en toda nuestra historia".

Uno de los puntos más cuestionados es la transparencia en las cifras oficiales. Mientras la Xunta sitúa en casi 90.000 las hectáreas arrasadas, los datos de Copernicus —el programa europeo de observación de la Tierra— son muy superiores y apuntan a una situación aún más grave. Ante esta discrepancia, Pontón ha manifestado: "Es una pregunta que hay que hacerle al presidente de la Xunta".

La dirigente nacionalista ha recordado que, a su juicio, no es la primera vez que el Partido Popular oculta la magnitud de una crisis: "Lo preocupante es que cada vez que el PP gestiona una crisis aparece la mentira, como pasó en el Prestige o en otras ocasiones con los incendios". Y ha lamentado que tanto el presidente Alfonso Rueda como su partido intentaran "minimizar el impacto de esta crisis".

Pontón también ha denunciado la falta de rigor en la comunicación de datos: "No es solo la diferencia entre las cifras oficiales y las de los satélites: de un día para otro ha habido incendios que se han incrementado en 10.000 hectáreas porque no se estaban dando datos correctos. Sabemos que se han ocultado fuegos que estaban activos y eso es una irresponsabilidad".

Para la portavoz del BNG, esta actitud refleja un patrón: "Es el modus operandi del PP: hacer propaganda. Pero con propaganda no se apagan los incendios".