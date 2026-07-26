Revilla: "Todos tenemos un gen corrupto, pero hay gente que lo tiene más desarrollado"

El expresidente de Cantabria ha afirmado que "todos tenemos un gen egoísta" y todos "queremos vivir mejor", pero considera que "hay maneras de atemperar esa tendencia que tiene el ser humano y un origen vital para que esas tendencias no sean graves es la familia".

Miguel Ángel Revilla ha afirmado en laSexta Xplica que "todos tenemos un gen corrupto, porque todos somos animales", a lo que ha apostillado que "somos animales racionales" y "hay gente que tiene un gen más desarrollado que otro". "Hay gente que ya nace con unos genes que es difícil que cambiemos, como el que nace psicópata y asesino en serie", ha opinado.

En este sentido, el expresidente de Cantabria ha señalado que "hay gente que tiene una propensión mayor", pero ha insistido en que "todos tenemos un gen egoísta". "Todos queremos tener más, vivir mejor. Eso es consustancial al ser humano, pero hay maneras de atemperar esa tendencia que tiene el ser humano y una razón o un origen vital para que esas tendencias no sean graves es la familia", ha aseverado.

Para Revilla, "lo que tu has visto en casa es muy importante". "Si naces en una familia de narcotraficantes, pues el hijo las propensiones que va a tener van a ser mayores. Pero luego está, además de los genes y el entorno familiar, la educación. En la escuela y en la universidad nos explican que hay que trabajar y hay que ser honrados", ha subrayado.

Así, el exlíder del PRC ha considerado que "todo eso atempera, pero no es suficiente", por lo que cree que "hay que tomar otro tipo de medidas, porque a pesar de la educación, los genes y todo eso, hay un porcentaje grande en España de gente --y entre la clase política abunda mucho-- de trinque".

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