La reflexión de un jubilado sobre las deportaciones de migrantes de Vox: "Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho"

En laSexta Xplica, un jubilado analiza el presente y futuro de las pensiones en España. Defiende que la migración puede ser clave para sostener el sistema y critica las políticas que buscan expulsar a millones de migrantes.

"Miedo no teníamos que tener. Si nos atenemos a la Constitución, las pensiones están garantizadas por el Estado, pero el mosqueo es que también está garantizada la vivienda", comenta.

"Esto de las pensiones... sé lo que sé y tiene una mirada muy poliédrica. ¿De qué pensiones hablamos? Si nos atenemos a que el señor Sánchez ha firmado con los estamentos sociales para que se lleven a cabo... es como un mensaje de esperanza", añade.

El hombre también destaca algunos datos del Banco de España sobre los trabajadores necesarios para mantener el sistema: "El Banco de España dice que necesitaríamos tener 24 millones de cotizantes y, sin embargo, queremos expulsar a ocho millones de migrantes los señores de Vox".