Un abogado que estuvo presente en la declaración de Maduro, sobre si tenía "secuelas de la detención": "Caminó normal y allí no hay cámaras"

laSexta Xplica conecta en directo desde Washington con Nizar el Fakih, un abogado que estuvo presente en la comparecencia de Nicolás Maduro ante un juez estadounidense tras su detención y posterior traslado de Venezuela a EEUU.

"Maduro entró saludando, estrechó las manos de sus tres abogados privados y desde mismo modo nos dio el 'Happy New Year' (feliz Año Nuevo) en inglés. Por el contrario, Cilia (Flores) sí tuvo una actitud mucho más retraída", cuenta Nizar el Fakih en laSexta Xplica.

El abogado con el que el programa de laSexta conecta en directo pudo asistir a la declaración que Nicolás Maduro realizó ante un juez estadounidense este semana y da todos los detalles sobre lo que presenció. La actitud del ya expresidente venezolano cambió cuando se enfrentó al magistrado, un hombre de 92 años y con una larga trayectoria. "Intentó reclamar inmunidad por su cargo de jefe de Estado e intentó reclamar por su procedimiento de detención, pero el juez lo llamó al orden porque en ese momento le había preguntado su nombre y apellido", desvela.

"Y creo que ahí empieza Maduro a asimilar que se estaba enfrentando una Corte Federal y empieza a cambiar la actitud a un Maduro más cauteloso, hasta nervioso mirando a los lados, preguntando a los abogados y tomando notas por momentos", añade.

El presentador, José Yélamo, recuerda en este punto que en algunas imágenes públicas en las que se ha podido ver a Maduro cojeando. "¿Cómo los vistes a él y a su mujer físicamente? ¿Tenían algunas secuelas de las detenciones?", pregunta el periodista.

El letrado reconoce ser muy "cuidadoso" a la hora de hablar de este tipo de asuntos, ya que él mismo defendió a decenas de presos políticos en Venezuela y pudo presenciar el estado en el que algunos llegaban a las declaraciones tras haber sido torturados. "Estuve muy pendientes de cómo caminaban, gesticulaban y se movían alrededor de la sala. Ellos llegaron sin ningún tipo de asistencia, caminando con normalidad. Maduro de pronto un poco más lento, pero no cojeando. Sepan que en la sala no hay cámaras", señala.

"Se tuvo que parar (levantar) y sentar en múltiples ocasiones y nunca noté ningún tipo de dificultad ni ninguna petición de los abogados defensores para que los eximieran de levantarse y sentarse por alguna queja física. Sí vi a Cilia (Flores) con una curita (vendaje) en su ceja derecha", explica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.