Despertarse tarde los fines de semana ya no es de perezosos: un estudio demuestra que recuperar el sueño es bueno para la salud mental

¿Por qué es importante? Dormir más los fines de semana ya no es un capricho. Un estudio universitario señala que recuperar horas de sueño mejora la salud mental y reduce el riesgo de depresión, especialmente cuando entre semana no se descansa lo suficiente bien.

Dormir hasta tarde durante el fin de semana ya no es solo cosa de perezosos, sino que puede ser beneficioso para la salud, según un estudio de las universidades de Oregón y Médica Upstate de Nueva York. La investigación, que analizó a jóvenes de 16 a 24 años, reveló que quienes recuperaron horas de sueño durante el fin de semana tenían un 41% menos de riesgo de desarrollar síntomas de depresión. Esta práctica también podría ser beneficiosa para adultos que no logran dormir las ocho horas recomendadas entre semana, siendo normal que ocho de cada diez personas busquen descansar más los fines de semana.

Dormir hasta tarde el fin de semana deja de ser cosa de perezosos. Según una nueva investigación de la Universidad de Oregón y la Universidad Médica Upstate de la Universidad Estatal de Nueva York, aprovechar el sábado y el domingo para recuperar horas de sueño es beneficioso para la salud.

Parar el despertador o no ponerlo puede ser muy positivo para la salud mental si entre semana no se ha podido dormir lo suficiente. El estudio analizó a un grupo de jóvenes de entre 16 y 24 años y concluyó que quienes recuperaron sueño durante el fin de semana tenían un 41% menos de riesgo de desarrollar síntomas de depresión que quienes no lo hicieron.

Esta idea también podría aplicarse a otras edades. En concreto, a los adultos a los que entre semana les cuesta irse a la cama a una hora adecuada para dormir las ocho horas que recomiendan los expertos. En muchos casos, ni siquiera se llega a dormir siete horas diarias.

Por ello, resulta normal, y ahora recomendable, que ocho de cada diez personas quieran dormir más y mejor durante el fin de semana cuando entre semana no lo consiguen.

