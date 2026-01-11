El meme viral (y homófobo) de Daguestán, la región rusa que es símbolo de la masculinidad más recia

El contexto El luchador de artes marciales de la región rusa, Islam Makhachev, aseguró hace unos días que "si quieres que tu hijo luche al más alto nivel, mándalo 2-3 años a Daguestán y olvídate". La región es conocida por la violenta persecución contra las personas LGTBIQ.

En redes sociales circula un comentario homófobo que sugiere enviar a personas con comportamientos afeminados a Daguestán, una región en Rusia conocida por su violenta persecución a la comunidad LGTBIQ. Allí, según testimonios, personas han sido secuestradas, torturadas y retenidas por su orientación sexual. Este comentario, originado por el luchador de artes marciales mixtas Islam Makhachev, ha sido transformado en un meme homófobo. Daguestán es vista como un lugar donde se fomenta una masculinidad extrema, percibida por algunos como la única forma válida de ser hombre.

"Dos o tres años en Daguestán y olvídate". Es el último comentario homófobo que circula en redes sociales. Es lo que desean algunos a quienes tengan pluma, comportamientos afeminados o cualquier condición sexual que no sea la heterosexual.

Lo dijo Islam Makhachev hace unos días y se ha convertido en todo un meme, también en un insulto homófobo, que ya corre como la pólvora por redes sociales. "Si quieres que tu hijo luche al más alto nivel, mándalo 2-3 años a Daguestán y olvídate", afirmó el luchador, convirtiendo sus palabras en una oportunidad para muchos para atacar a personas queer, incluso por medio de montajes de Inteligencia Artificial.

El comentario no es baladí. Daguestán es una república al norte de la región del Cáucaso, en Rusia y es conocida por la violenta persecución que sufren allí las personas LGTBIQ. "Secuestraron a un hombre gay que vino a Daguestán sin saber nada de esto. Pedían 20.000 euros por su liberación", cuenta una testigo de los hechos.

"Hay personas que han sido detenidas y torturadas por el simple hecho de ser miembros de la comunidad LGTBIQ", asegura el director y productor David France sobre la forma de hacer las cosas allí, una zona también conocida por ser cuna de campeones mundiales de artes marciales mixtas.

Así, Daguestán, para algunos, ya es la nueva tierra prometida de la masculinidad extrema, allí donde creen que se enseña la única manera que hay de ser un hombre.

