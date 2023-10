José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, habló en laSexta Xplica sobre el crimen de Edwin Arrieta. y defendió que es posible descuartizar "a una persona en tres horas, e incluso en menos tiempo". Además, destacó que no hay que olvidar que Daniel Sancho "es un profesional de la cocina, por lo que su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos está más que probada".

Asimismo, el profesional forense destacó que "se está dando por sentado que ha matado en su cabal juicio" a Edwin Arrieta, algo que él no tiene tan claro: "Yo creo que es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado, y eso no se puede hacer en ocho días", defendió en el plató, donde también criticó que se ha dado por sentado que no hubo drogas de por medio.

"¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se han cubierto las garantías legales? ¿Se ha estipulado una cadena de custodia adecuada de esa muestra que establece que no se tomó ningún tipo de sustancia?", se preguntó, a lo que añadió: "Si la muestra se tomó pasadas 48 horas, se les han podido pasar un montón de sustancias que no van a aparecer en sangre u orina".