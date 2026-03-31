Ramoncín, tajante sobre Juan Carlos I: "Los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos de jefe de Estado a Vito Corleone"

Ramoncín hacía una contundente crítica a la figura del rey Juan Carlos tras los escándalos que le rodean y afirmaba rotundo que no debería considerársele emérito porque "emérito es el que se retira con todos los honores y él de honores ni sabe ni conoce".

A raíz de los últimos escándalos que rodeaban al rey Juan Carlos, Ramoncín hacía una rotunda reflexión sobre la figura del monarca: "Resulta en parte cómico y lo sería si no fuera porque es patético", afirmaba el músico, para el que "no estamos hablando de un artista de vida disoluta o de un famoso, sino de un señor que fue durante 39 años el jefe del Estado de este país".

Ramoncín ponía en duda que Juan Carlos I sea 'emérito', ya que consideraba que "emérito es el que se retira con todos los honores" y el monarca "de honores ni sabe ni conoce".

Dicho esto, el colaborador apuntaba que todo lo que se dice del rey Juan Carlos "sería normal" si tuviera "apellidos de películas mafiosas", ya que todavía "hay gente tratando de defender ese asunto".

Para Ramoncín, el problema es "quién paga la fiesta" de Juan Carlos I y que cuando esta recae en el bolsillo de los ciudadanos "queremos saber en qué se gasta nuestro propio dinero".

Por todo ello, defendía la importancia de que Felipe VI diera mayor transparencia a la Corona y que "no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que treinta y tantos años después los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos como jefe de Estado a Vito Corleone".

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