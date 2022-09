"El debate tiene que dejar de ser exclusivamente político e ideológico y tiene que ir a donde tiene que ir: a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos", comenta Ramoncín en laSexta Noche, haciendo referencia a las discrepancias que existen en la actualidad entre Gobierno y oposición en cuanto a las medidas para afrontar la crisis energética.

Haciendo referencia al apoyo del Partido Popular europeo a la medida de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas, el colaborador de laSexta Noche asegura que "el PP se está acostumbrando permanentemente a decir una cosa por la mañana y otra por la noche y decir que no lo ha dicho o que dijo lo contrario" y esa, afirma, no es la manera de solucionar los problemas. "No hay que pelearse para ver quién va a ganar las próximas elecciones".

Volviendo al tema de la crisis energética, hace hincapié en que "cuando se habla de limitar los precios, no topar, de limitar, suena a que somos todos bolcheviques. Los alemanes son tan bolcheviques que se están planteando incluso nacionalizar una de las empresas de energía que tienen", destaca.

Ramoncín tiene claro que "el ciudadano no puede comprender cómo en una situación de emergencia la pelea siempre es la misma. Solo tiene interés político" y asegura que "lo único que entiende es que no le llega, que no puede pagar la comida y que cuando llega el recibo de la luz es tremendo".

"¿Por qué no se dice que hay unas empresas que dan la luz y que tienen un sistema que se llama el TUR que es mucho más barato que los demás? ¿Por qué no se dice que un ciudadano puede llamar a quien esté suministrándole la luz y decir 'oiga, me voy mañana'?", se pregunta Ramoncín mientras afirma que "cuando dices que te vas mañana te revisan el contrato y te lo bajan hasta en un 50%".