El problema de las pensiones sigue en el foco del debate público. la viabilidad de las prestaciones sociales a los jubilados plantean un dilema a medida que la población española va envejeciendo. Un hecho que también ha debatido la trabajadora sociosanitaria Concha Real por las dificultades que supone para su sector.

"Tengo 64 años, me tengo que jubilar en mi sector con mi trabajo a los 67, no sé si voy a poder llegar en condiciones óptimas", ha denunciado, al tiempo que ha recordado que en el sector de las auxiliares de cuidado a domicilio "hay un problema a nivel estatal, y es que la pirámide de la población se ha invertido y no hay trabajadoras, no hay relevo profesional".

"No tengo claro que con estas condiciones laborales y salariales quiera trabajar en este sector. No tengo claro quien me va a lavar el culo y a poner un pañal", ha zanjado.