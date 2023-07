Subir o no subir las pensiones es una de las discusiones más reiteradas en el panorama político y social en España. Ya en 2017, el ahora expresidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, llamaba a tener en consideración "elevar la edad de jubilación" y aseguraba que él, a sus 70 años, se encontraba "divinamente" y tenía "capacidad de aportar valor a la sociedad".

Ahora, en 2023, el Círculo de Empresarios ha planteadoelevar la edad de jubilación a los 72 años. Así, a apenas dos semanas de las elecciones generales del 23J, laSexta Xplica ha querido analizar cuáles son los compromisos de las diversas formaciones políticas en este ámbito para la próxima legislatura.

El PP, por su parte, no entra en detalles. Se limita a garantizar el impulso de la contributibidad del sistema, aunque el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, llama a revalorizarlas: "Nosotros apostamos por una política que es activar o revalorizar las pensiones al IPC y la mejor posición para pagar pensiones es generar empleo", ha aseverado.

Sin embargo, hace tan solo unos meses, en marzo de 2023, el vicesecretario de Economía del PP no veía viable la revalorización de las pensiones: "No podemos conjugar entrar a un sistema por el cual todas las soluciones son 'no respeto el pacto de Toledo', 'no me avala ninguna institución'... sabe que subir las cotizaciones eternamente no lo va a poder hacer. Esto tiene un límite".

Desde el PSOE insisten en que van a seguir llenando la hucha de las pensiones y subiendo las mínimas, mientras Sumar garantiza la subida al IPC. Pedro Sánchez afirma que subirán 5.000.000 de euros a la hucha. Vox afirma que harán el sistema "sostenible" desmontando el estado autonómico.