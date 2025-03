Un promotor inmobiliario sobre la situación de la vivienda en España: "Faltan un millón de casas en el país"

"Si somos 49 millones y se necesitan 30 millones de casas y hay 28, faltan dos", cita Juan Carlos Cotallo, promotor inmobiliario, en el debate de laSexta Xplica, para ejemplificar uno de los grandes problemas de vivienda que hay en España.

La crisis de la vivienda es un tema de recurrente debate y contraposición de opiniones, como se ha vuelto a poner de relevante en el debate de laSexta Xplica, donde un promotor imobiliario asegura que "el problema está en que faltan casas".

"Puedes hacer una ley para que baje el alquiler, me parece muy bien", dice Juan Carlos Cotallo, pero no sirve de nada "si no se adecúa la oferta a la demanda". Y para ello poner un ejemplo: "Si somos 49 millones y se necesitan 30 millones de casas y hay 28, faltan dos".

Además, considera, este problema se acentúa "si tú quieres vivir en un sitio donde quiere vivir todo el mundo", provocando la respuesta indignada de otros invitados al programa, que creen que esto es

En resumen, su conclusión es que "tenemos un país al que le falta un millón de casas".