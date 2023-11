El analista internacional y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Pedro Rodríguez, habló en laSexta Xplica de las causas que han retrasado "la reacción militar de Israel", que al mismo tiempo calificó de "imparable".

"Es un país muy fracturado a nivel político y esa división ha llegado a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia. Los militares hubieran querido salvar la cara ante el fracaso del 7 de octubre y haber entrado mucho antes, pero no han podido hacer las cosas como ellos deseaban", apuntó.

En este contexto, ha jugado un papel decisivo Estados Unidos porque, según Pedro Rodríguez, "necesitaba más tiempo para disuadir a Irán y proteger sus despliegues en la zona".

También ha sido fundamental la existencia de rehenes: "Forman parte de un contrato no escrito social, nacido del Holocausto, basado en no dejar a nadie atrás. No es lo mismo una situación con rehenes en otro país que en este caso".

Además, Pedro Rodríguez lamentó que tras la respuesta de Israel "no se plante qué va a pasar después" porque "nadie insiste en retomar un proceso de negociación" para "encontrar la viabilidad de los dos estados".