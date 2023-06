José María Camarero lanzó una pregunta directa a los empresarios que en plató de laSexta Xplica se quejaron de que "no encuentran trabajadores" y de que "los jóvenes no quieren aceptar las dificultades de ciertas profesiones": Cuando se os presenta una persona de más de 50 años para pediros trabajo, ¿les contratáis todos?", les preguntó, a lo que añadió que "hay muchísimas empresas que se niegan a hacerlo y de eso no se habla". Por su parte, los empresarios aseguraron que sí contratan a mayores de 50 años.

Además, Camarero respondió a una empresaria que se quejó de que paga "muchísimos impuestos" y que aseguró que si pagasen menos, "al trabajador se le podría dar un mayor sueldo". "¿De verdad si los empresarios pagaran menos cotizaciones sociales garantizas que los trabajadores iban a cobrar más? Te digo yo que no", manifestó el periodista, quien defendió que "por mucho que parezca que nos puede gustar que se bajen los impuestos, esos impuestos o esas cotizaciones sociales sirven para que después se paguen pensiones, para que cuando nos demos de baja tengamos una cobertura...".